Prix Goncourt: Mohamed Mbougar Sarr parmi les finalistes

Présélectionné pour le Prix Goncourt, l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est en finale. L'auteur de « La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey) » a, en effet, été retenu dans la troisième sélection publiée ce matin par l'Académie Goncourt. Christine Angot pour « Le Voyage dans l'Est (Flammarion) », Sorj Chalandon pour « Enfant de salaud (Grasset) », Louis-Philippe Dalembert pour « Milwaukee Blues (Sabine Wespieser) », sont les autres écrivains retenus. Les résultats finaux seront communiqués le 3 novembre 2021.

D’après « Le Soleil », le roman de Mohamed Mbougar Sarr, «La plus secrète mémoire des homme», qui décrit un personnage d’écrivain maudit, est également en course pour le prix Renaudot, qui est remis le même jour que le Goncourt.



Mohamed Mbougar Sarr est né en 1990 au Sénégal. Il intègre le lycée français de la Défense du Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal en 2002. Il obtient le titre de Meilleur élève des classes de Terminale au Concours général de 2009.



Arrivé en France et après des études en classes préparatoires littéraires au lycée Pierre-d’Ailly de Compiègne, il poursuit son cursus à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS). Il y effectue un master, formation Arts et langages.



Son premier roman, «Terre ceinte» décrit le vécu dans une ville sahélienne fictive, mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes. Son second roman, «Silence du chœur», retrace le quotidien de migrants africains en Sicile. Mohamed Mbougar Sarr est par ailleurs l’un des dix coauteurs de l’ouvrage collectif « Politisez-vous! ».







