Prix du Bâtisseur africain de la décennie : Macky Sall, lauréat de la première édition

Lundi 18 Décembre 2023

«Initiative du magazine international Infrastructures, le prix récompense les Chefs d’Etats de l’Afrique subsaharienne qui se sont distingués au cours de la décennie, dans la modernisation et la construction des routes, ponts, autoroutes, échangeurs, écoles, hôpitaux, barrages. Bref, les grands travaux dans leurs pays respectifs qui ont contribué de manière significative, à la transformation structurelle et profonde de leur pays en améliorant le bien-être de leur population », lit-on dans la note d’informations du magazine.



Selon le document, parmi les 12 pays en compétition, le Sénégal était au coude à coude avec la Côte d’Ivoire. « Seul huit points les séparent, 480 pour le pays de la Téranga et 472 pour le pays de la Lagune Ebrié – mais l’exceptionnel bilan du président de la République du Sénégal a pesé lourd dans les décomptes lors des délibérations du jury international. Entre autres, ils ont fait le constat double que toutes les réalisations ont été faites hors pétrole et que le Sénégal est le seul pays en Afrique subsaharienne à avoir des infrastructures de transport comme le Brt et le Train Express Régional (Ter) », renseigne la même source.



Outre ces deux infrastructures de transports majeurs et innovants, le président Macky Sall a clairement transformé le visage de son pays. Le jury de souligner que ce n’est pas que Dakar qui a bénéficié d’investissements massifs. «Les localités de l’intérieur ont bien ressenti les retombées de la croissance économique du Sénégal durant le magistère de Macky Sall. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 2526 kilomètres de routes revêtues, 6673 Km de pistes aménagées, 189 Km d’autoroutes, 20 ponts et autoponts.



Si le Sénégal figure dans le top 8 des meilleurs réseaux routiers africains, si le Sénégal est placé à la première place en termes de qualité des routes, si la proportion de qualité bonne et moyenne pour ce qui est des routes revêtues est passée de 62% à 83,84%, le Sénégal le doit essentiellement à ces projets et programmes d’envergure et étendus à tout le territoire », informe le jury.



Il précise que l’année 2022 a vu le lancement des travaux de construction de 586 Km de routes pour un montant de 283,4 milliards de Fcfa.



Adou Faye





