Prix du « Golden Boy » - Ismaila Sarr, Abdou Diakhaté et Krépin Diatta nominés

Mardi 3 Juillet 2018

Comme chaque année, le quotidien Italien Tutttosport annonce la liste des jeunes retenus pour le prestigieux prix du meilleur espoir. Parmi les 100 joueurs susceptibles de remporter ce trophée de ‘’Golden Boy’’, on retrouve trois Sénégalais.



Le Golden Boy est le trophée qui récompense depuis maintenant 2003, le meilleur jeune de l’année. Décerné par le journal sportif Italien Tuttosport, il permet de voir quel grand espoir du football peut se distinguer dans les années à venir.



Parmi ces 100 joueurs nominés, on retrouve trois Sénégalais : Ismaila Sarr (19 ans) figure en pôle-position. Le jeune prodige est d’ailleurs sur les tablettes du Borussia Dortmund qui prépare une offre d’au moins 30 millions d’euros soit près de 19 milliards de francs Cfa.

Tout comme son compatriote du FC Bruges, Krépin Diatta, désigné deuxième meilleur joueur Africain lors des Caf Awards. Moins connu parmi les Sénégalais nominés, le joueur de la Fiorentina, Abdou Diakhaté est aussi promu à un bel avenir en Italie.

