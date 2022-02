Prix du Meilleur présentateur en Afrique : Adama Anouchka Ba d’iTV nominée

«Cette percée de Adama à l’é¬chelle africaine enchante le Groupe E-Media qui s’en réjouit et la félicite pour cette brillante sélection. Nos vœux l’accompagnent en direction de la cérémonie prévue le 25 février prochain à Brazzaville», déclare avec fierté la Direction générale du Groupe à travers un communiqué.



«La Direction Générale saisit l’occasion pour encourager Adama et saluer l’esprit d’équipe des agents dans l’accomplissement du travail qui nous vaut et nous vaudra encore des distinctions à l’avenir», ajoute le communiqué