Prix du gasoil: Gora Khouma dénonce une hausse fallacieuse

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Les transporteurs sénégalais s’opposent catégoriquement à la hausse du prix du carburant qui entre en vigueur ce samedi 29 juin 2019 à 18 heures. Joint par Seneweb, le président du Syndicat des travailleurs des transports routiers (Sttr), Gora Khouma promet d’opposer une riposte syndicale pour contrecarrer cette hausse qui, selon lui, n’a aucun fondement valable.



« Le prétexte de tension de trésorerie évoqué pour justifier cette hausse est fallacieux. La trésorerie du Sénégal se porte à merveille puisque chaque jour, on entend des milliards qui circulent à tort et à travers. C’est paradoxal ! On va se préparer en conséquence. On va riposter à notre façon, syndicalement. Cette mesure ne passera pas », fulmine Gora Khouma.



Pour le président des transporteurs il est hors de question d’augmenter le prix du transport au grand dam des Sénégalais qui souffrent déjà assez de la crise qui sévit dans le pays.

