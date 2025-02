Prix du pain : les boulangers réclament un ajustement pour éviter la faillite Les boulangers sénégalais tirent la sonnette d’alarme. Le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS), dirigé par Fallou Sarr, dénonce une situation devenue intenable pour les professionnels du secteur et interpelle le ministre du Commerce pour une intervention rapide.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Selon le RBS, la principale difficulté ne réside pas seulement dans la réglementation, mais surtout dans le prix de vente de la baguette. Une étude approfondie menée par les acteurs du secteur a démontré que la baguette de 190 g actuellement vendue à 150 FCFA devrait être commercialisée à 225 FCFA pour permettre aux boulangers d’éviter les pertes.



Les conclusions de cette étude ont été soumises aux autorités, notamment le service régional du commerce et la direction du commerce intérieur, qui ont ensuite transmis le dossier aux services techniques du ministère du Commerce. Mais à ce jour, aucune solution n’a été trouvée, et les boulangers continuent de faire face à des difficultés croissantes.



Le RBS alerte sur un risque de perturbation imminente de la production de pain, car de nombreux boulangers ne parviennent plus à payer leurs employés, réduisent leurs effectifs et font face à des conflits financiers.



Face à cette urgence, le regroupement exhorte le gouvernement à prendre des décisions rapides pour assurer la survie du secteur et éviter une crise de l’approvisionnement en pain dans les jours à venir.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook