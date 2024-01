Prix non "décernés" au Fesnac: Le comité d’organisation apporte des précisions...

Suite à une dénonciation du Collectif de postulants à des prix non décernés du Fesnac, le comité d’organisation apporte une précision. Les dénonciateurs parlaient des prix "meilleure coiffure traditionnelle", "meilleure représentation de Bour Sine", les prix "régate de Foundiougne "et "régate de Ndangane" ainsi que le prix de la meilleure production littéraire régionale offert par le ministre Abdou Latif Coulibaly, qui n'ont pas été décernés.



Ainsi, le comité, avec des images, précise que tous les prix ont été décernés.



A retenir, ils accusaient déjà le ministère de la culture, les parrains et donateurs desdits prix ainsi que le Gouverneur de Fatick. Et, ils demandaient à ce que le Chef de l’Etat soit informé de manquements graves afin que les correctifs attendus soient immédiatement apportés.