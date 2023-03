Problématique de l’emploi dans le département de Podor: La jeunesse se révolte et menace de boycotter la présidentielle de 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2023 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Va-t-on vers une rupture entre le régime de Macky Sall et les jeunes du département de Podor ? En tout cas, des jeunes frustrés, issus de l’Alliance pour la République (Apr), ont tenu la semaine dernière à Démette (dans l'île à Morphil) une assemblée générale pour rejoindre le Pastef. Outre ce désengagement, plusieurs plateformes de jeunes frustrés se créent de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, leurs animateurs tirent à boulets rouges sur les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Podor, relate L'As.



De l'avis de Mansour Seck, membre de l'Apr à Démette, ces frustrations sont provoquées par certains ministres et directeurs généraux qui n’ont pas joué pleinement leurs rôles. «Le président de la République a investi des milliards dans le département de Podor et il a confié des postes de responsabilité aux fils de la localité, dont 3 ministres et plusieurs directeurs généraux. Malheureusement, ces derniers n’ont pas joué pleinement leurs rôles. Par exemple en tant que ministre des Finances d’alors, Abdoulaye Daouda Diallo pouvait octroyer des financements dans le domaine agricole d’autant qu’on sait tous que la plupart des jeunes s’activent dans ce domaine, mais rien de tout cela n’a été fait», peste le natif de Démette.



Pour lui, au lieu de donner des enveloppes de 500.000 FCFA que les jeunes dépensent en un tour de main, ces responsables pouvaient les accompagner dans leurs formations afin qu’ils puissent bénéficier d’emplois décents. «Cette situation était prévisible, ces directeurs et ces ministres sont plus occupés à servir leurs communes que le département», insiste Mansour Seck. Face à cette situation, il invite l’Etat à implanter dans le département des usines qui permettront au moins à ceux qui n’ont pas une formation qualifiée de gagner leur vie. «On appelle la jeunesse à se départir de cette mentalité de dépendance vis-àvis des hommes, et surtout à entreprendre au lieu de tendre la main à l’Etat», ajoute Mansour Seck.



Embouchant la même trompette, le porte-parole du Mouvement des jeunes de l’Apr de l’île à Morphil, Oumar Tall, dénonce pour sa part la discrimination érigée en règle par les responsables politiques du département de Podor dans l’offre d’emploi. «Pratiquement, toute la jeunesse de Podor est frustrée. La preuve, récemment des jeunes ont boycotté l’Apr parce que tout simplement, on leur promet des emplois depuis des années, mais il n’y a rien», peste le porte-parole du mouvement des jeunes de l’Apr.



A ses yeux, les leaders locaux sont les seuls et uniques responsables de cette situation. «On ne peut rien reprocher au Président Macky Sall. Il a tout donné au département de Podor, mais à cause de l’égoïsme de certains responsables politiques du département qui préfèrent recruter leurs proches, cette situation va causer un lourd préjudice à notre parti lors de la prochaine présidentielle, parce que beaucoup de jeunes risquent de tourner le dos à la coalition au profit de l’opposition qui gagne de plus en plus du terrain», renseigne Oumar Tall. Il invite ainsi ces responsables à se ressaisir et à revoir leurs copies. «Il y a beaucoup de CV qui sont déposés sur leurs bureaux. Ils sont obligés de respecter leurs promesses sinon, on les attend de pied ferme à la prochaine élection. Ils n’auront pas d’interlocuteurs ; les temps ont changé, la jeunesse est consciente et il n’y a plus de bétail électoral au Fouta», avertit le porte-parole du mouvement des jeunes de l’Apr de l’île à Morphil, Oumar Tall qui annonce d’ailleurs un point de presse le samedi prochain pour interpeller le président de la République sur cette situation qui prévaut depuis quelques mois dans le département de Podor.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook