Problème d’intendance au Basket : Matar Ba répond au Coach ‘ La sortie lundi du sélectionneur national, Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ n’a pas plus aux autorités sportives, dont le ministre des sports, Matar Ba qui lui a dardé des piques.

« Le basket ne souffre d’aucun manque de considération. Les lionceaux viennent de se qualifier au championnat du monde U19, les lionnes sont en routes pour Tenerife et les lions sont sur une bonne dynamique. Il ne faut pas qu’une communication maladroite vienne créer la polémique. Il ne peut pas y avoir de résultats sans organisation. Il faudrait que chacun joue pleinement son rôle. Les coaches doivent soumettre leurs préoccupations au DTN qui doivent, ensuite les communiquer à la fédération.



On ne peut pas se permettre certaines choses. Un retard de 2 jours ne doit pas être la porte à la polémique. Il y aura toujours des manquements. Mais, nous devons transformer cela, en énergie positive. Nous devons nous concentrer sur l’essentiel et tirer tous dans le même sens », a déclaré le ministre des sports Matar Ba.



Pour rappel, le sélectionneur des lions, Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ avait pointé du doigt les errements du Ministère des sports et de la fédération qu’il accuse de n’avoir pas pris les devants pour gérer les questions d’intendances.



La situation a été finalement gérée et les Lions sont en regroupement interne, mercredi. Les billets d’avion ont été aussi, envoyés et Malèye Ndoye, Xane d’Almeida et Lamine Sambe ont rejoint la tanière.



