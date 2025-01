Problème foncier à Bambilor : Le maire Ndiagne Diop égrène un chapelet de doléances Le maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop, a salué la visite du ministre de l’Intérieur dans sa localité, la qualifiant d’événement inédit et d’opportunité précieuse.

« C’est une première dans notre jeune commune de Bambilor. Nous sommes honorés de recevoir le ministre de l’Intérieur », s’est-il réjoui avant de louer la démarche du Khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba. « Le Khalife est une référence. Il aurait pu vous recevoir en privé, mais il a choisi d’associer la population à cette rencontre. Cette transparence est l’une de ses grandes qualités. »



Le maire a profité de cette occasion pour soulever les nombreux problèmes fonciers qui affectent sa commune : « Nous faisons face à une situation préoccupante. Le décret de 2016 érigeant Deni Birame Ndao Nord, Deni Birame Ndao Sud, Kagniak et Gologo en pôles couvre une superficie de 1702 hectares. Il y a aussi le pôle de Diacksao, qui englobe une partie de Bambilor (Diacksao et Ndiakhirate Peulh). En 2017, à l’Assemblée nationale, je faisais partie des députés qui ont plaidé pour la création de ces pôles. Mais aujourd’hui, ces terres ont été attribuées à des particuliers. »



Le maire a appelé l’État à intervenir pour rétablir la justice : « La population a tout essayé pour que justice soit faite. Monsieur le ministre, nous souhaitons que le Premier ministre et le Président de la République reçoivent les chefs de village afin qu’ils puissent exposer la situation foncière de Bambilor. Actuellement, la commune ne dispose plus de domaine national : toutes les terres sont immatriculées au nom de l’État. Même celles qui appartenaient au défunt père du Khalife de Bambilor ont été récupérées par l’État au profit de tiers. Voilà les injustices que nous subissons dans cette collectivité territoriale. »



Ndiagne Diop a pointé du doigt la responsabilité de l’État dans ces problèmes fonciers : « Nous avons le courage de dire publiquement que tous les problèmes fonciers de Bambilor proviennent de l’État. Nous demandons que des mesures soient prises pour corriger ces injustices. »



Il a également évoqué l’impact de ces litiges sur les projets en cours : « Les projets entamés dans le village de Bambilor, qui s’étendent sur 3 kilomètres, sont à l’arrêt, tout comme celui de l’Ageroute, reliant Bambilor à Sébikotane. Cela affecte considérablement la mobilité des populations, surtout en période hivernale. »



Le maire a aussi attiré l’attention sur la nécessité de construire un stade dans la commune : « La commune de Bambilor ne dispose pas des moyens financiers pour construire un stade. La DGPU nous avait alloué 600 millions pour ce projet, mais le terrain prévu pour sa construction est inondé pendant l’hivernage. Ce terrain sert actuellement de réceptacle pour éviter que l’eau n’envahisse les habitations. Nous espérons que le PROJEP2, actuellement en cours de mise à jour à Bambilor, permettra la finalisation des bassins de rétention avant le début de la prochaine saison des pluies. Cela libérerait l’espace nécessaire pour construire le stade. »



Ndiagne Diop a conclu en réitérant son appel à l’État pour qu’il prenne des mesures urgentes afin de résoudre les problèmes fonciers et d’infrastructure qui freinent le développement de la commune de Bambilor.



