Procès: Boy Djinné relaxé…

Baye Modou Fall alias Boy Djinné était poursuivi dans une affaire de tentative d’évasion survenue au Camp pénal de Liberté 6 où il a été incarcéré depuis son arrestation en 2016. Son procès s’était tenu dans la plus grande discrétion devant le Tribunal de Grande instance de Dakar, puisqu’aucun journaliste n’a fait écho de cette affaire. Au cours de son face-à-face avec les juges, Boy Djinné s’est longuement appesanti sur ses conditions de détention.



« Il est impossible, Monsieur le juge de s’évader aussi facilement au Camp pénal de Liberté 6. Le trou que j’ai creusé n’avait pas une telle profondeur qui pouvait de permettre de m’échapper. Le sens même du trou mène à l’intérieur de la prison et non en dehors. Et je n’avais d’ailleurs aucune intention de m’évader, mais c’était plutôt pour alerter face aux conditions de détention difficiles dans cette prison. Je dénonce et je continuerai à dénoncer mes conditions de détention inhumaines en prison », s’était-il défendu, selon Walfadrjiri qui s’est procuré les plumitifs d’audition.



Le journal souligne qu’il avait auparavant nié les faits qu’on lui reproche, des dénégations qui ont pesé sur la balance car dans sa décision rendue le 29 juin dernier, le juge l’a relaxé purement et simplement de cette infraction.



Pour autant, Boy Djinné ne sera pas libre. Trois autres dossiers le concernant sont pendants devant la justice.