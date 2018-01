Procès Khalifa Sall : Barthélémy Dias ramène Me El Hadji Diouf, exclu par le juge

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018

Le procès de Khalifa Sall va connaître un nouveau rebondissement dans les prochains jours. Le maire de Mermoz Sacré Cœur a annoncé hier, qu’il va se constituer partie civile pour défendre ses intérêts. Barthélémy Dias se fonde sur l’article 185 du Code général des collectivités locales en son alinéa 4 qui, rappelle-t-il, «dispose clairement que les communes participent au budget de la Ville de Dakar ».



M Dias a aussi annoncé vouloir constituer Me El Hadj Diouf, exclu hier par le président du Tribunal, le juge Malick Lamotte qui lui reproche d’avoir plaidé pour Khalifa Sall alors qu’il devait faire le contraire. « On a permis à un vulgaire avocat d’insulter non seulement Khalifa Sall, mais tout le peuple de Dakar et lui, personne n’a pensé à l’exclure de ce procès. Comme on a décidé d’éradiquer de la carte Me El Hadji Diouf, je vais m’impliquer dans cette affaire, en le constituant pour défendre nos intérêts. Et le droit sera dit», fait-il savoir.

