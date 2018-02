Procès Khalifa Sall : Début du grand bal des témoins

Le procès du maire de Dakar Khalifa Sall et ses co-prévenus a franchi une autre étape ce vendredi, avec l’audition de deux témoins.



Abdoulaye Diagne, comptable matière de la ville de Dakar est le premier à passer devant le prétoire. Un témoin à charge puisqu’il a été cité par le parquet. Dans sa déposition, le sieur Diagne déclarera que son rôle consistait à recevoir les fournitures de denrées ou de matériel de la ville à disposer dans un magasin. A cet effet, il n’a jamais reçu de mil et de riz provenant du Gie TABBAR. Même si, il lui arrivait de recevoir dans son magasin d’autres denrées alimentaires comme le lait, le sucre, les dattes (…) pendant le mois de ramadan provenant d’autres prestataires.



Selon ses dires, c’est après le passage de l’Ige dans la mairie et le rapport produit par celle-ci, qu’il a pris connaissance du Gie TABBAR. « Je n’étais pas aussi au courant de l’existence du comité de réception qui était géré par les prévenus, pour recevoir de riz et de mil provenant du Gie TABBAR. Je l’ai dit devant les enquêteurs de la Dic, comme devant le magistrat-instructeur et je le réitère devant cette barre », déclare M. Diagne.



Entendu à son tour, le président du Gie TABBAR, Ibrahima Traoré également cité par le procureur de la République, a confirmé lui aussi les déclarations de sa sœur, Fatou Traoré, en soutenant qu’il n’a jamais su que les factures de son Gie servaient de pièces justificatives quant aux dépenses qui sont exécutées avec la caisse d’avance de la mairie. « Je n’ai signé aucune facture, ni bénéficié de faveur de la caisse d’avance », jure-t-il.



