Procès Khalifa Sall: Pas le grand rush des partisans du maire

Malgré l’invitation lancée en direction des partisans du maire de Dakar par la conférence des leaders de la coalition ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’, ce n’est pas encore le grand rush au tribunal de Dakar. Où se poursuit à la salle 4, l’acte 3 du procès de Khalifa Sall et 5 de ses co-prévenus. Ceci, après deux renvois.



Ce beau monde fait face au juge Lamotte pour les chefs de prévention de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1, 8 milliard, de blanchiment de capitaux, d’escroquerie portant sur des deniers publics, aux et usage de faux en écriture administrative et de commerce, et d’association de malfaiteurs…



Déjà, Idrissa Seck, président de Rewmi, cité comme témoin, a répondu au juge Lamotte. Il en est de même pour Mamadou Diop, ancien maire de Dakar et ancien membre du Parti socialiste.











