Procès Khalifa Sall : après le rejet des exceptions, l'audience renvoyée à lundi prochain

Le procès de Khalifa Sall a été suspendu, sur demande de la défense, jusqu'à la semaine prochaine. Mais le président de l'audience, Malick Lamotte, a fixé le jour de la reprise à lundi alors que les avocats du maire de Dakar souhaitaient que les débats reprennent le lendemain, mardi.



Avant d'annoncer la suspension de l'audience, le magistrat a écouté les parties sur la question. Me François Sarr, au nom de ses confrères, a justifié la requête par leur souhait de consulter leur client vu qu'on s'achemine vers les débats sur le fond du dossier.



Me Yérim Thiam, au nom des avocats de l'État, a demandé au juge de rejeter la demande de report. Le parquet, lui, s'est montré favorable.



Le report sera retenu, mais jusqu'à lundi. Au grand dam de la défense, qui voulait plus de temps pour se préparer.



Avant de suspendre l'audience, Malick Lamotte a rejeté la demande de liberté provisoire du maire de Dakar et débouté ce dernier pour toutes les exceptions soulevées par ses avocats.









Seneweb