Procès Khalifa Sall : ce que le juge Lamotte a décidé

C’est aujourd’hui que les choses sérieuses commencent dans l’affaire Khalifa Sall. Après une réunion à huis clos avant-hier, le juge a fixé les règles pour les plaidoiries.



Et selon des informations, c’est l’agent judiciaire et les conseils de l’Etat qui ouvrent le bal aujourd’hui. Tenez-vous bien, Antoine Diome et les avocats de l’Etat vont plaider de 9 à 18h. Vendredi 16 février, la parole sera donnée aux avocats de la ville de Dakar qui plaideront de 9 à 13h. Ensuite de 15 à 18h, le procureur va livrer son réquisitoire qui, à coup sûr, sera incendiaire.



Lundi, mardi et mercredi prochain, la parole sera donnée aux avocats de la défense avant que le tribunal ne fixe la date de son délibéré.









Libération