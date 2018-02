Procès Khalifa Sall et Cie: Le juge Malick Lamotte revient sur sa décision

Après des moments d’agitation, c’est le retour au calme au procès de Khalifa Sall et Cie. Le juge Malick Lamotte est revenu sur sa décision d’exclure Me Ousseynou Fall (défense), avec qui il a eu une prise de becs. " Nous vous demandons très respectueusement M. le Président, de revenir sur votre décision", supplie le procureur Serigne Bassirou Guèye.



Cette même requête a été formulée par l'agent judiciaire de l'Etat et le collectif des avocats de la défense par la voix de Me François Sarr.



Suffisant pour que le juge revient sur sa décision et donne la parole à Me Ousseynou Fall, pour qu'il pose des

Kady FATY Leral

