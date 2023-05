Procès: Le procureur requiert 2 ans de prison dont 1 an ferme contre Ousmane Sonko

Le procureur de la Cour d’Appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, a requis la peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme contre Ousmane Sonko



Le leader de Pastef /Les Patriotes est poursuivi pour les délits d’injure, de faux et usage de faux et de diffamation



La partie civile campe sur ses positions et exige 29 milliards FCfa de dommages et intérêts. L'audience est suspendue. Le délibéré attendu après la pause.