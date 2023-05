Procès Sweet Beauty : Mamadou Lamine Diallo dénonce ”une manœuvre politicienne"

Les commentaires fusent au lendemain du procès Sweet Beauté. À la barre de la Chambre criminelle, la plaignante Adji Sarr s’est singularisée par des déclarations très érotiques, qui ont choqué plus d’un. Réagissant au récit pornographique raconté à la salle d’audience, Mamadou Lamine Diallo du parti Tekki dénonce ” une manœuvre politicienne ”. Selon lui, ” ce procès du mardi 23 mai 2023 a montré qu’il s’agit d’une manœuvre politicienne cousue de fil blanc, qui a causé 17 morts ”. Justifiant sa déclaration, le député ajoute : ” Le procureur de la République a finalement retenu la charge de corruption de la jeunesse contre Ousmane Sonko et écarté le viol (SIC) ”. ” Qui corrompt et tue la jeunesse dans ce pays ? Le régime de Macky Sall pardi ! ”, lâche-t-il dans un post sur Facebook, relate "Rewmi".



Au-delà du réquisitoire du procureur, M. Diallo s’est également intéressé à la date de délibération, pour s’interroger sur le timing, trop intrigant à son avis. En effet, le délibéré est fixé au surlendemain du dialogue politique initié par le Président Macky Sall. Mamadou Lamine Diallo y voit une stratégie du ”Rokki mi Rokki” (un troc, NdlR). ” Avec Macky Sall, on aura atteint le niveau zéro de la politique dans ce pays ”, dénonce le parlementaire.