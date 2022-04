Procès contre Moumi Kébé : Cheikh Gadiaga condamné à 3 mois de prison ferme

Le procès qui opposait Cheikh Mbacké Gadiaga à Mouminatou Kébé connue sous le nom de Moumi Kébé et qui a été plaidé le 18 mars dernier devant le tribunal correctionnel de Dakar a été finalement vidé hier, jeudi.



Selon les infos du journal les Echos, repris par Senego, le juge a finalement condamné Serigne Mbacké Gadiaga, plus connu sous le nom de Cheikh Gadiaga, à 3 mois d’emprisonnement ferme pour le délit de tentative d’extorsion de fonds au préjudice de la dame Kébé.



Peine qu’il a purgée puisqu’ayant fait plusieurs mois en détention préventive avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Aussi, il est condamné à payer une amende de 300.000 F Cfa.



Et pour ce qui est de la constitution de partie civile de la fille de feu Ndiouga Kébé, le tribunal a donné acte à Moumi Kébé de son désistement.



Par contre, pour ce qui est des délits d’injures publiques et de diffamation, le tribunal a déclaré l’action publique éteinte comme l’avait plaidé l’avocat du prévenu, Me Ciré Clédor Ly lorsqu’il soulevait l’exception sur leur nullité.