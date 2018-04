Procès de Barthélémy Dias : Le délibéré rendu le 17 avril 2018.

Son avocat, Me El Hadj Diouf, avec sa verve de tous les instants, a lui aussi souligné que « le juge Dème, le procureur Bassirou Gueye et le député Cissé Lo, tous, ont émis des commentaires sur des décisions de justice et personnes d’entre eux ne sont devant nous pour rendre compte ». Voulant parler là, « d’une justice au service de l’exécutif ».



Entre plaidoyer pour la relaxe de Barthélémy Dias et intention matérialisée de montrer la frustration des magistrats, l’audience d’aujourd’hui n’a pas été de tout repos. Un important dispositif sécuritaire avait déjà donné le ton, ceci, conjugué à une forte mobilisation des souteneurs de Barthélémy Dias, a donné une couleur particulière à cette audition qui livrera ses vérités, ce 17 avril.



