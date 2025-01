Procès des gardes du corps de Barthélémy Dias et de "Samm Sa Kaddu" : Le Tribunal de Saint-Louis a rendu son délibéré, ce lundi

Fortunes diverses pour les gardes du corps de Barthélémy Dias, dans l’affaire des affrontements qui ont eu lieu au marché de Sor, à Saint-Louis, durant la campagne électorale.



En effet, plus de 60 prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute. Trois sont condamnés à trois ans ferme et d'autres à des peines variant entre deux à trois mois ferme.



Me Elhadj Diouf, leur avocat, est loin d’être satisfait. « Nos clients n’ont pas joui de tous leurs droits. Il y a eu des relaxes. Il y a des condamnations pour trois ans ferme. Mais nous ne sommes pas surpris. Nos clients sont totalement innocents. Nous allons interjeter appel. Immédiatement d’abord pour l’exception qui devait être reçue parce qu’elle est valable. Car les prévenus n’ont pas été assistés par un avocat dès leur interpellation », a déclaré l’avocat.