Procès du double meurtre de Médinatoul Salam: Une journée à charge contre Cheikh Béthio Thioune

Le procès du double meurtre de Médinatoul Salam reprend ce lundi 29 avril 2019, avec le réquisitoire du parquet et des avocats de la partie civile. Le procureur de la République Youssoupha Diallo qui représente le ministre public, va tenter d’asseoir l’accusation et la culpabilité des accusés. Les avocats des familles des victimes vont abonder dans le même sens pour défendre les intérêts des parties civiles.



Cheikh Béthio Thioune est poursuivi pour « complicité de meurtre » alors que ses disciples sont poursuivis « pour meurtre avec actes de barbaries, recel de cadavres, non-dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes à feu sans autorisation administratives », entre autres. Selon « L’Observateur », ce sera une journée à charge contre Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés.











