Procès en appel de Khalifa Sall : la défense demande encore le renvoi, l'Etat et le parquet s'opposent

La défense du maire de Dakar Khalifa Sall veut le renvoi du procès pour une seconde fois. Pour cause, la procédure n’est pas encore régulière selon les avocats. Ce, du fait que la citation directe qu’ils ont reçue, n’a pas pris en compte l’appel qu’ils avaient formulé contre le jugement du 2 février sur les exceptions de nullité.



« Nous sollicitons le renvoi conformément aux dispositions de l’article 496 du Code de procédure pénale. La citation directe n’a pris en compte que l’appel formulé contre le jugement du 30 mars 2018. Or, nous avons aussi formulé un appel contre le jugement du 2 février sur les exceptions de nullité. Les parties n’ont reçu qu’une citation sur le fond. Il faut impérativement une régularisation de cet jugement avant dire-droit », souligne Me Ciré Ly, suite à la notification des préventions à leurs clients.



« Les deux appels devraient être évoqués en même temps dans la citation directe. Le procureur général doit régulariser le dossier », insiste leur porte-parole Me François Sarr.



Comme d’habitude, les autres parties à savoir le parquet et les avocats de l’Etat ont pris leur contre-pied en demandant au juge de ne pas renvoyer l’audience. Selon eux, ce dernier est déjà saisi pour tous les deux appels.

A suivre



Kady FATY, leral.net

