Procès en appel de Khalifa Sall : la défense insiste toujours sur le renvoi

Les conseils du député-maire de Dakar Khalifa Sall sont restés droits dans leurs bottes. A la reprise de l’audience à 16h, le président de la Cour les a invités à soulever les exceptions s’ils le désirent, tandis qu'eux continuent de solliciter le renvoi du jugement.



« Nous vous demandons de respecter la loi monsieur le juge. Il faut surseoir à ce procès en le renvoyant », défend Me Ciré Clédor Ly. « On a entendu certains dire à la suspension de l’audience : juge Demba Kandji « doulène May dara ». Nioune gnanou dara. C’est la loi qui vous ordonne de surseoir à statuer. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre en violation de la loi. C’est la loi qui vous impose ce renvoi. On ne va pas rester là comme des spectateurs vous laisser faire ce que vous voulez », renchérit Me El hadji Amadou Sall, fortement acclamé par les partisans de Khalifa Sall.











Kady FATY, leral