Procès opposant « une 3e épouse » d’Abdoulaye Baldé à un jeune militant : La ferme réaction de l’UCS, les précisions de « L’As » L'Union Centriste du Sénégal a réagi suite au compte-rendu du procès ayant opposé la famille du Président Abdoulaye Baldé. Dénoncant une manipulation tendant à ternir l’image de son leader, l’Union Centriste du Sénégal, son parti, dément et menace. Nos confrères de « L’As » tempèrent les ardeurs et se veulent précis. Voici les deux positions.

Faisant le compte-rendu des minutes du procès ayant opposé la famille du président Abdoulaye Baldé à un des jeunes de l'Union nationale des Jeunes Centristes, il a été fait état dans la presse et dans les réseaux sociaux, d'une informations selon laquelle cette affaire aurait opposée ledit Jeune à la "troisième épouse de Abdoulaye Baldé".



L’Union Centriste du Sénégal tient à préciser que le président Abdoulaye Baldé, qui vit une vie de famille paisible avec son épouse légitime et en harmonie avec celle-ci, n'a jamais vécu ni envisagé de vivre avec trois épouses.



Ces informations ne sont rien d'autres que l'œuvre d'une manipulation tendant à ternir l'image d'un homme politique respectable et respecté de tous. L'Union Centriste du Sénégal regrette et condamne avec la dernière énergie, ces comportements isolés qui exposent sur la place publique, la vie privée du président Abdoulaye Baldé.



Notre formation politique mettra en œuvre tous les moyens possibles pour identifier l'auteur de ces informations mensongères et usera de son droit de sanctionner de tels agissements, inacceptables.





Mamadou Lamine Dia, Vice-président, Chargé des relations extérieures de l’Union nationale des Jeunes Centristes



Réponse du quotidien « L’As »



Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un compte-rendu d’audience d’une affaire vidée au Tribunal de Grande Instance de Dakar et qui opposait N. F. , présentée comme la troisième épouse de M.Abdoulaye Baldé, président de l’Union nationale des Centristes (UCS), à un certain M. Camara, présenté comme chargé de la propagande dudit parti.



Parler de manipulation ou s’adonner à des insinuations obliques ou horizontales, n’engagent nullement «L’As», qui n’a fait que faire de l’image de la vie privée de l’homme politique en question.



Tout le reste n’est que poussière.



