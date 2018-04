Procès pour terrorisme: Makhtar Diokhané et Imam Ndao devant la barre

Le procès pour terrorisme en cours à Dakar, va connaître un rebondissement le lundi prochain. La Chambre criminelle va auditionner Makhtar Diokhané considéré par l’accusation comme le sergent recruteur de la filière djihadiste sénégalaise et son compère, Imam Alioune Ndao.



Tous les deux sont poursuivis pour six chefs d’accusation : association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroriste en bande organisée, d’actes terrorismes par menaces et complot, d’apologie du terrorisme et de financement du terrorisme en bande organisée. Ils encourent les travaux forcés à perpétuité.

