Processus électoral : L’opposition dans les rues de Pikine ce dimanche

Le Front de résistance nationale (Frn), qui regroupe l’opposition, a été reçu hier, jeudi 9 août, par l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushing.



La délégation, composée aussi d’Oumar Sarr, Saliou Sarr, Sagar Diouf et Moctar Sourang, était conduite par Mamadou Lamine Diallo.



Dans les colonnes de Le Quotidien, le leader de Tekki a rendu compte de la rencontre avec le représentant de Washington à Dakar, en insistant sur leurs attentes. Il dit : «Nous attendons des Etats-Unis qu’ils disent au Président Macky Sall que le forcing ne servira à rien. Nous devons discuter car il n’est jamais trop tard pour bien faire.»



Diallo rapporte que Mushing leur a demandé «si l’opposition était disposée à dialoguer sur le processus électoral». Et qu’ils ont répondu par l’affirmative : «Nous avons répété que l’opposition a toujours estimé que le dialogue était nécessaire et que cela a toujours été le cas au Sénégal.»



Cette visite de l’opposition à l’ambassadeur américain fait suite à celles qu’elle a rendues tour à tour au représentant de l’Union européenne et à certains chefs religieux.



Mamadou Lamine Diallo a aussi annoncé qu’ils se préparent à une grande marche prévue ce 12 Août dans la banlieue Dakaroise.