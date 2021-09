Proches des guides religieux : Quand leurs ‘’Beuk Nééj’’ (Secrétaires ) deviennent des “bouki néek’’ (vautours)

Ousmane, nom d’emprunt d’un beuk néek reconverti dans le business, explique : “Beuk néek est le nom générique, mais, il y a aussi des “mbeuk néek’’, c’est à dire les indiscrets qui, animés d’une curiosité injustifiée, trouvent leur mentor dans ses appartements privés.



Et des “Bouki néek’’ : ce sont ceux qui agissent avec ruse et perfidie, pour leur propre intérêt. Ils ne rejettent rien et sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins’’.



“Des surnoms qu’ils portent comme des gants’’, commente notre interlocuteur. Ils font des victimes à la pelle. Pour eux, rien n’est de trop, pour se remplir les poches. Dans cette entreprise, personne n’est à l’abri.



Certains beuk néek, à force de familiarité et de proximité, gagnent la confiance du religieux et de ses proches. “Ces faux dévots, renseigne Abdou Ndiaye, une fois dans le cercle restreint des intimes, mettent à exécution leur sale besogne.



S’ils ne parviennent pas à séduire les jeunes épouses des religieux, ils jettent leur dévolu sur les filles de l’entourage. Il se raconte aussi un célèbre beuk néek pris en flagrant délit de transfert de fonds de la maison de son chef religieux, à travers un bol rempli de riz bien cuit qu’il a rempli de billets de banque.



Il a été démasqué et le butin repris. Un autre pris en flagrant délit a été sauvé de justesse d’une mémorable correction, par le chef religieux’’.



Pour Mor Mbacké, “le comportement décrié des beuk néek n’est le propre d’aucun foyer religieux. Il n’y a pas de chef religieux qui est épargnée par ces tartuffes d’un genre particulier’’.



Enquête