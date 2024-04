Prodac: Le rapport 2024 de la Cour des comptes blanchit Mame Mbaye Niang, sur le scandale des 29 milliards FCfa

Accusé d’avoir volé 29 milliards du Prodac, les Sénégalais auront la surprise de leur vie, en découvrant que sur le rapport définitif de la Cour des comptes de janvier 2024, comportant 84 pages et 40 recommandations, le nom du ministre mame Mbaye Niang n’a été cité dans aucune des recommandations formulées.



La Cour des comptes, un des piliers de la reddition des comptes en matière de transparence, de bonne gouvernance et de gestion des deniers publics, a passé au crible la gestion administrative, technique et l’ensemble des dépenses à date, liées au Prodac.



En ce qui concerne la partie de la gestion financière et administrative du Prodac, notre source nous indique que Mame Mbaye Niang n’a été ni interpellé, encore moins cité.



Toutefois, en tant que cosignataire du contrat technique, la Cour a voulu obtenir des éclaircissements sur un point technique et a saisi Mame Mbaye Niang, qui, à cet effet, a produit une réponse. Notre source indique que ces éclaircissements ne devraient même pas être signifiés à Mame Mbaye Niang, mais plutôt à une autre entité, acteur clé de la procédure de passation dudit marché.



Après autant d’accusations de détournement de 29 milliards FCfa des uns et de démentis des autres, les Sénégalais peuvent se réjouir d’avoir désormais un rapport de la Cour des comptes de janvier 2024, qui situe les responsabilités dans la gestion du Prodac.



Nous osons espérer que ce rapport sera mis à la disposition du public très prochainement, pour donner corps à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes.