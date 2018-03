Production de pétrole : Carn Energy prévoit 100 000 barils par jour Alors que le débat sur le pétrole continue de s’animer, une compagnie comme Cairn Energy mène ses activités qui lui ont permis de trouver du pétrole à Sangomar offshore. La compagnie compte également sortir ses premier barils en 2021 et 2023. Elle envisage de produire 100 000 barils par jour.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Mars 2018 à 10:12 | | 2 commentaire(s)|

L’octroi d’une licence à la société Total avait suscité des vagues. Les déclarations de Frank Timis ainsi que les opérations de son partenaire Kosmos, ont un moment été au-devant de la scène. Au même moment, une autre compagnie à savoir Cairn Energy menait ses activités sans faire de bruit.



Cette société ainsi que ses collaborateurs, après avoir trouvé du pétrole au large de Sangomar Offshore profond et Rufisque Offshore, ont déjà commencé à exploiter ces différents sites. Ce travail d’exploitation a déjà commencé à apporter ses fruits. Car, la compagnie a déjà bouclé la phase d’évaluation et compte même envoyer le rapport au gouvernement pour approbation.



Elle prévoit aussi de sortir les barils entre 2021 et 2023 au niveau de Champ Sne. Pour la production, Cairn Energy cible un taux initial de 100 000 barils par jour. Soit 25 puits en phase de développement initial. La compagnie se prépare également à transmettre le rapport d’évaluation qui devrait être soumis au gouvernement du Sénégal au cours de ce premier semestre.



Cairn Energy vient de lancer des appels d’offres pour préparer l’extraction des premières gouttes de pétrole. Pour cette tâche, la compagnie a privilégié la mise en place d’une flottante de production, de stockage et de déchargement. Pour ce faire, un navire spécialement conçu pour ce travail de traitement et de stockage du pétrole en haute mer, devra s’en charger. Présentement, Cairn Energie est dans le processus qui devra lui permettre de choisir les compagnies dans ce domaine, pour l’accompagner dans les prochaines phases.













L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook