Production de véhicules électriques à batterie : L’Afrique veut stimuler la création d'une chaîne de valeur africaine durable et inclusive

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023

Pour faire progresser le rôle de l'Afrique dans la satisfaction de cette demande, la Commission économique pour l'Afrique, l'Africa finance corporation (Afc) et la Commission de l'Union africaine (Cua) convoqueront conjointement une table ronde de haut niveau sur le thème Supercharging Africa´s Battery and Electric Vehicle ambitions (Suralimenter les ambitions de l’Afrique en matière de batteries et de véhicules électriques), le dimanche 3 décembre au pavillon de l'Afrique dans la zone bleue de la COP28 à Dubaï.



Selon la Cea, la table ronde de haut niveau permettra aux chefs d'État africains de s'engager avec d'autres décideurs politiques, le secteur privé, les investisseurs mondiaux, les milieux d'affaires et les chefs d'agences multilatérales pour identifier le type d'investissements et de politiques nécessaires pour stimuler la création d'une chaîne de valeur africaine durable et inclusive pour la production de véhicules électriques à batterie.



Ils discuteront également du repositionnement du continent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux et minéraux à valeur ajoutée, essentiels à la transition mondiale vers les énergies renouvelables.



La Cea soutient que cette session est conçue pour être un "appel à l'action" pour les milieux d'investissement et d'affaires, les décideurs et toutes les principales parties prenantes, afin de collaborer et d'investir dans la réalisation rapide d'une chaîne de valeur des véhicules électriques à batterie africains (BEV).



La discussion de haut niveau identifiera également des approches collaboratives pour capitaliser sur les principaux avantages concurrentiels de l'Afrique dans la production de batteries et de véhicules électriques ; explorera les solutions financières les plus efficaces et les plus innovantes et les approches d'investissement intégrées nécessaires pour se presser dans les investissements dans des domaines clés de la chaîne de valeur BEV en Afrique.



Le panel permettra également aux participants d’identifier les politiques de contenu local et les incitations nécessaires pour intégrer les entreprises locales dans la chaîne de valeur mondiale des batteries et explorer le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) en tant que levier pour accélérer le traitement des minéraux essentiels pour la production de batteries.



Bassirou MBAYE







Une transition mondiale vers l'énergie verte et une décarbonisation rapide ont augmenté de façon exponentielle la demande de véhicules électriques (VE) ainsi que des investissements dans des systèmes de stockage alimentés par batterie. Tel est le constat de la Commission économique pour l'Afrique (Cea).

