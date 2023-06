Production industrielle dans l’Uemoa : La Bceao note une hausse de 3,2% en 2022

La dynamique dans l’industrie manufacturière, explique la Bceao, est le reflet d’un fléchissement de la production de pétrole raffiné et des produits alimentaires. Dans le secteur de l’énergie, informe la Bceao, la production d’électricité a connu un léger bond, avec un accroissement de 8,9% en 2022, après une progression de 6,2% en 2021.



Le chiffre d’affaires du commerce de détail dans l’Uemoa s’est accru de 13,2% en 2022 après une progression de 12,5% l’année précédente. Cette dynamique, qui intervient dans un contexte de tensions inflationnistes, s’explique essentiellement par la hausse du chiffre d’affaires des entreprises de commercialisation de produits pétroliers (+22,6 contre +9,9%), atténuée par la décélération des ventes de produits alimentaires (+7,4% contre +11,3%) et d’automobiles ainsi que des pièces détachées (+9,8% contre +20,4%).



L’indice du chiffre d’affaires dans les services marchands (hors services financiers) est ressorti en hausse de 8,0% en 2022, après une progression de 15,1% en 2021. Cette décélération selon la Bceao, s’explique particulièrement par le ralentissement des activités dans les services de l’information et la communication ainsi que dans les services de transport, d’hébergement et de restauration.

Adou FAYE





