Production industrielle hors égrenage de coton : Les prix haussent de 1,2% au mois de juillet

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023

Dans le dernier numéro de son rapport intitulé « Repères statistiques » et consacré au mois de juillet 2023, la même source fait savoir qu’en glissement annuel, ils ont reculé de 3,4%.



Par ailleurs, l’Ansd relève qu’en juin 2023, les prix du commerce extérieur sont marqués par une baisse simultanée de ceux à l’exportation (-0,8%) et à l’importation (-0,2%), en variation mensuelle.



Elle renseigne dans la même perspective que les termes de l’échange ont également connu une régression de 0,6% sur la même période.

Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Production-industrielle-ho...

