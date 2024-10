Production minière : Baisse de la valeur des produits entre juin et juillet 2024

La valeur de l’attapulgite enregistrée au mois de juillet 2024 est de 136,8 millions de francs Cfa contre 250,4 millions de francs Cfa le mois précédent soit une baisse de 45,4% en variation mensuelle. Par rapport à la valeur notée au mois correspondant de l’année 2023 (296,8 millions Cfa), l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) relève également une baisse de 53,9%.



Concernant l’or, la valeur de la production est passée de 40 178,6 millions de francs Cfa au mois de juillet 2024 à 33 966,3 millions au mois sous revue soit une baisse de 15,5%. Par rapport au mois de juillet de l’année 2023 (30 990,6 millions Cfa), la valeur de l’or connait, en revanche, une hausse de 9,6%.



La valeur du zircon s’est inscrite dans une tendance baissière passant de 3 394,2 millions F Cfa en juin 2024 à 2 912,2 millions F Cfa le mois suivant soit une baisse de 14,2% en variation mensuelle. Comparée à celle de juillet 2023 (2 032,2 millions), il est, cependant noté une hausse de 43,3%.



Pour le sel iodé, la valeur de la production est de 628,7 millions de francs Cfa en juillet 2024 contre 720,1 millions le mois précédent soit une baisse de 12,7% en variation mensuelle. Par rapport au mois de juillet 2023 où la valeur du sel iodé produit était de 655,7 millions francs Cfa, il est aussi relevé une baisse de 4,1%.

Bassirou MBAYE





