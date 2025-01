Produits illicites : Après Bbei Lyma, Mame Ndiaye Savon visée par des blouses blanches

Après Alima Sow, est-ce le tour de Mame Ndiaye Savon ? Depuis le démantèlement du réseau « Mafia des Suppo », c’est la fête sur toutes les plateformes médicales. Un combat apparemment gagné d’avance. D’autant plus que les enquêteurs, tel un rouleau compresseur, sont sur la trace de tous les commerçants qui s’activent dans cet exercice illégal. Seulement, les blouses blanches et roses restent sur leur faim.



Elles ont encore dans leur viseur d’autres commerçants qui, à l’image des vendeuses de suppositoires, s’activent dans la vente de produits illicites. Parmi ces produits, ceux destinés à la dépigmentation de la peau suscitent particulièrement l’indignation. Hier, sur toutes les plateformes, le nom de celle qui se distingue dans ce métier, revenait sans cesse. Mame Ndiaye Savon est désormais l’objet de toutes les dénonciations.



Les acteurs de la santé n’attendent plus que son arrestation imminente. Pour savoir ce qu’elle pense de cette vague de dénonciations, "L’Observateur" a tenté de la joindre. À défaut de l’avoir, nous sommes tombés sur son assistant qui porte le pseudonyme de Fou. « Mame Ndiaye Savon a pris un congé de deux jours. Elle était, depuis quelques jours, dans les préparatifs de son Magal Kazu Rajab. Elle est fatiguée. Elle se repose dans un hôtel de la place pour deux jours », lance-t-il au bout du fil.











Senenews