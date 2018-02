Profanation dans une paroisse de Guédiawaye : Aly Ngouille Ndiaye promet des sanctions, Jamra condamne

La statue, informe-t-on, était scellée et disposée dans la cour de la paroisse et bien encadrée par un verre que le profanateur a réussi à briser. Nos sources de préciser que le quidam a dû escalader le mur de la paroisse, située dans un coin qui semble être un nid pour les agresseurs. Car les citoyens se font très souvent agresser là-bas. Quoi qu’il en soit, cet acte de profanation a mis les fidèles dans tous leurs états.



Mais nos sources renseignent que lors de la messe d’hier, le prêtre, le Père Herman, a réussi à calmer la colère des paroissiens, en les invitant à s’abstenir de toute action vindicative et de laisser la police faire son travail. En fait, les responsables de la paroisse ont porté plainte au niveau du Commissariat central de Guédiawaye. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, qui a condamné cet acte de profanation, renseigne que des investigations sont en cours afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur à l’endroit du ou des coupables.









Enquête