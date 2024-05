Profanation de tombes au cimetière catholique de Saint-Louis : Très choqué, Cheikh Bamba Dièye condamne

«Une nation de paix, d’harmonie aussi tolérante et ouverte d’esprit que la nôtre ne peut tolérer ni accepter cette profanation de tombes au cimetière catholique de Saint-Louis. C’est inadmissible et intolérable», a dénoncé M Dièye.



Selon lui, ces actes sapent le vivre ensemble et minent notre commune volonté de construire un Sénégal de tous et pour tous où nous vivrons en paix dans le respect de l’autre.



«Honte à vous !» a-t-il conclu son propos avant d’appeler les citoyens à la paix.