Professeur Jacques Mariel Nzouankeu: «Les textes ont été appliqués dans l’invalidation des candidature de Karim et de Khalifa »

Le Conseil constitutionnel n’a commis aucune erreur juridique dans l’invalidation des candidatures Karim de Wade et de Khalifa Sall à la présidentielle du 24 février 2019.



A suivre l’analyse du professeur Jacques Mariel Nzouankeu, dans un entretien paru ce mercredi dans Le Quotidien, les « textes en vigueur ont été appliqués » par les par les 7 « sages ».



Le constitutionnaliste précise cependant qu’« il y a autre débat qui n’est pas tranché » dans ces deux affaires: l’application des décisions rendues par les juridictions internationales. Il faut poser « la question de savoir si nous devions suivre les décisions internationales dont nous sommes parties prenantes, c’est-à-dire la Cedeao, l’Onu etc. C’est un débat juridique qui n’est pas encore vidé.



Moi, je suis pour l’application du droit international à partir du moment où la convention a été régulièrement été régulièrement introduite dans le droit interne. A partir du moment où nous appartenons à une institution, nous devons exécuter les décisions de celle-ci parce qu’avant de ratifier un traité, on demande au Conseil constitutionnel si c’est conforme ou non », a-t-il ajouté.



Dans cet entretien, le juriste de renommée est revenu sur la suppression du poste de Premier ministre, le dialogue politique, entre autres sujets.

