Profil : Me Khassimou Touré à la fois avocat de Khalifa Sall et de son frère, Mbaye Touré, DAF de la Mairie de Dakar

Me Khassimou Touré est à la fois avocat de Khalifa Sall et également frère de l'un des prévenus, Mbaye Touré, le directeur administratif et financier de la Mairie de Dakar accusés de « détournement de deniers publics » et « blanchiment ».



Mbaye Touré assure l’exercice des pouvoirs de gestion administrative et financière dévolus au Maire par les lois et règlements, notamment la préparation du budget de la Ville et du suivi de l’exécution budgétaire, sans oublier la tenue de la comptabilité des deniers et des Matières ainsi que de la préparation du compte administratif du Maire. Défendre son frangin ne doit pas être chose facile.











