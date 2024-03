Programme: Anta Babacar Ngom veut restaurer la vérité et susciter la réconciliation entre les Sénégalais

La priorité de notre gouvernance sera de réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes, en œuvrant à bâtir un Sénégal, où n'existeront ni "bons" ni "mauvais" citoyens. Nous aspirons à forger une nation unie, qui transcende les divisions et célèbre sa riche diversité. Nous nous engageons à exprimer clairement et à concrétiser notre détermination à apaiser le climat social et politique, ainsi qu'à restaurer la confiance entre les citoyens et entre ceux-ci et les institutions de la République.



Nous initierons une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation des forces vives de la nation, en exploitant tous les moyens de communication, tant publics que privés. Animés par un désir de concorde et non de vengeance, nous nous emploierons à rassembler toutes les parties prenantes, en favorisant un dialogue constructif, pour un pardon sincère.



Avec une vision résolument orientée vers l'avenir, nous prendrons l'initiative de créer une commission « Vérité et Réconciliation ». Sa mission sera d'apaiser les cœurs et de rectifier les torts, contribuant ainsi à la guérison des plaies de notre société. Nous instituerons un gouvernement d'ouverture et de rassemblement, qui intègrera des compétences issues de tous les horizons, en ne retenant que les critères de probité morale et de compétence, pour la nomination des cadres responsables de la gestion des affaires publiques.



Notre gouvernance se distinguera également par un engagement ferme en faveur de l'inclusion sociale, accueillant tous les Sénégalais, sans distinction de genre, d'âge, d'ethnie, de confession ou d'origine régionale. La lutte contre les inégalités et les injustices sera une pierre angulaire de notre politique, garantissant à chaque citoyen, l'égalité des chances et le respect inébranlable de leurs droits fondamentaux.













Anta Babacar Ngom

