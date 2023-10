Programme accéléré de gestion des diplômés de UBA : Tony Elumelu annonce la sélection de 47.639 candidats

« Alors que je me tenais devant 700 stagiaires diplômés de Uba, venus de toute l'Afrique, j'ai pensé au long voyage qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Un périple qui a commencé avec la même vigueur, le même dévouement et la même espérance que j'ai vu chez ces jeunes Lions et Lionnes », a déclaré le patron de Uba. Il affirme avoir eu le privilège d'avoir sa séance d'intégration individuelle avec les nouveaux stagiaires diplômés de Uba mardi. M. Elumelu dit adorer ces sessions, car il attend avec impatience d'interagir avec les esprits brillants, qui font partie de notre tribu Uba.



«Moi aussi, j'ai commencé ma carrière en tant que stagiaire il y a de nombreuses années, doté d'un peu plus que de l'ambition, d'une soif de connaissances et d'un engagement inébranlable envers l'excellence. J'ai suivi le même chemin que ces esprits brillants, qui font maintenant partie de la Banque panafricaine. D'innombrables défis et triomphes ont marqué le chemin de ce moment à ce jour, chacun contribuant à l'histoire qui nous a réunis », a confié le président de Uba. Selon lui, au-delà de l'éducation des futurs dirigeants, le Uba Gmap – notre programme de stagiaires diplômés sur mesure, fait des progrès significatifs dans la résolution de problèmes sociétaux critiques.



«L'expérience a renforcé pour moi l'importance du renforcement institutionnel. Devant moi, il y avait une génération de nouveaux leaders. Uba a mis en place un programme de six mois, identifiant les jeunes hommes et femmes les meilleurs et les plus brillants de toute l'Afrique. Nous avons investi et équipé notre jeunesse. Nous avons bien fait et fait du bien », s’est félicité Tony Elumelu.



Il a indiqué que l'engagement de Uba à développer et à autonomiser les jeunes talents est une réponse au besoin pressant d'opportunités sur notre continent. Il a expliqué que le Gmap est conçu pour identifier et cultiver le potentiel des jeunes africains, en leur donnant accès à la formation, au mentorat et à des expériences du monde réel essentielles à leur croissance personnelle et professionnelle. Il est à son avis, construit pour durer.

«Je suis rempli de fierté dans l'équipe de direction exécutive de Uba et de gratitude alors que je vois ce rêve d'un programme de stagiaires de classe mondiale prendre vie. Un programme qui représente l'aboutissement d'années de travail acharné, de détermination et de croyance inébranlable dans le potentiel de nos futurs dirigeants. Au total, 107 310 jeunes africains ont postulé au programme. Après un processus de sélection rigoureux, nous avons sélectionné 47 639 candidats. L'école bancaire a démarré avec 775 stagiaires et nous avons diplômé avec succès 666 jeunes africains désireux de devenir des vainqueurs », a révélé le président de Uba.



Ce programme témoigne à son avis, de l'incroyable voyage que chaque membre diplômé entreprendra – un voyage de croissance, d'apprentissage et de transformation.



Pour les nouveaux membres de la tribu Uba, Tony Elumelu souligne que leurs parcours, tout comme le mien, sera rempli de moments de défi et de triomphe, et chaque expérience contribuera à votre croissance. Saisissez ces opportunités comme des tremplins vers votre réalité extraordinaire.



