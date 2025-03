Programme d’amélioration génétique des races : Le Sénégal a réceptionné 1250 génisses gestantes

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans son ambition d’autosuffisance en lait avec la réception de 1 250 génisses gestantes, dans le cadre du Programme d’amélioration génétique des races », informe le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage dans un communiqué de presse.



Selon la même source, ce programme mis en œuvre par l’Association pour l’intensification de la production laitière repose sur un triptyque gagnant à savoir l’amélioration génétique du cheptel, le développement des cultures fourragères et la modernisation des élevages, selon la même source.



«Depuis 2017, grâce à un partenariat public-privé solide, le Sénégal a importé 6 732 génisses de races laitières performantes, pour un investissement de 13 milliards de FCfa dont une subvention de 5,4 milliards de l’État », fait savoir ce département ministériel dirigé par Mabouba Diagne. Selon le document, le Programme national d’autosuffisance en lait, inscrit dans la stratégie de souveraineté alimentaire, continue de bénéficier d’un soutien considérable de l’État et du secteur privé. Pour le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage estime ce programme témoigne de la volonté ferme du Sénégal d’atteindre l’autosuffisance en lait, tout en créant des emplois durables et en renforçant la compétitivité de l’élevage.



Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye a pris part à la cérémonie. Pour M. Ndiaye, il y a nécessité de soutenir toutes les actions visant à accroître la productivité du secteur agricole et de l’élevage. Il a également insisté sur l’importance de l’innovation et de la modernisation pour relever les défis du secteur.



Adou FAYE





Source : Dans le cadre du Programme d’amélioration génétique des races, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a réceptionné ce 8 mars , 1 250 génisses gestantes à Niague dans le département de Rufisque.Source : https://www.lejecos.com/Programme-d-amelioration-g...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook