Programme d’autonomisation économique : Soham Wardini forme et finance les femmes et les jeunes de la ville de Dakar

8027 femmes et jeunes vont bénéficier, de la part de ville de Dakar, d’un financement de 252 millions de francs Cfa. Cela entre dans le cadre de la troisième phase du programme d’autonomisation des femmes et des jeunes initiés par la ville en janvier 2020, sous la houlette de la mairesse Soham El Wardini.



« Nous voici encore réunis pour la remise d’attestations et de conventions de financements aux bénéficiaires de la troisième phase du Programme d’autonomisation des femmes et des jeunes de la ville de Dakar. », tonne d’emblée, l’édile de la capitale sénégalaise.

La candidate à sa propre succession pour les Locales de 2022, rappelle qu’avec la première phase de ce programme démarré en janvier 2020, 392 femmes ont été formées et financées avant de rappeler qu’avec les restrictions liées à la Covid-19, ils n’ont pas pu atteindre toutes les collectivités territoriales.



Pour la seconde phase, elle confie que 3500 femmes et jeunes ont été formés et financés à la date du 25 mai 2021. Aujourd’hui (la 3ème phase), en plus de la formation, la ville de Dakar va permettre à 8027 femmes et jeunes porteurs de projets de bénéficier d’un appui à travers le Fonds de développement et de solidarité municipale (Fodem) pour un montant de 252 millions de francs Cfa.



En ce sens, elle renseigne que 787 bénéficiaires formées dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation financière et de l’entreprenariat sont financées pour un montant de 42 millions, 3347 bénéficiaires répartis sur 72 groupements formés sur les techniques de transformation des produits céréaliers, à la production de javel et de savons pour un montant de 103 millions et enfin 3193 personnes regroupées autour de 100 calebasses pour un montant de 107 millions.



En commençant ce programme, dit-elle dans la foulée, j’avais comme objectif l’amélioration du niveau des revenus des couches les plus démunies et vulnérables par un accès plus facile aux ressources financières.



Par ailleurs, « les femmes et les jeunes de la ville de Dakar », par l’entremise de leur porte-parole, ont adressé de vives remerciements à Mme le maire pour la formation et les financements mis à leur disposition. Car, explique-t-elle, c’est bien de financer mais, le financement accompagné d’une formation pour permettre aux bénéficiaires de bien gérer leurs business est encore mieux.

« On avait bénéficié de financements auprès des banques mais on avait des difficultés pour le remboursement parce qu’on ne savait pas bien gérer notre business et enregistrait des pertes », déclare la porte-parole des bénéficiaires.



Qui ajoute, enfin, qu’avec la mairie de Dakar, on a subi une bonne formation qui est suivie de financements. « Aujourd’hui on gère bien notre entreprise et on rembourse comme il faut. », confie-t-elle, le sourire affiché.

