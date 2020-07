Programme de résilience économique et sociale: Les Sénégalais invités à poser des questions au président de la République, Macky Sall

Le président de la République Macky Sall, a invité les Sénégalais à lui poser des questions sur le programme de résilience économique et sociale Force Covid-19 et sur le Plan de relance de l’économie nationale.



« Chères Sénégalaises, chers Sénégalais, en cette période inédite, je vous invite à me poser vos questions sur le programme de résilience économique et sociale Force Covid-19 et le Plan de relance de l’économie nationale mis en place pour lutter contre les effets du coronavirus Covid-19 sur notre économie et poursuivre notre route vers l’Émergence.



Actions pour renforcer notre système de santé, soutenir nos ménages, notre diaspora et nos entreprises : comment le Programme de résilience économique et sociale et le Plan de relance de l’économie peuvent-ils soutenir le développement du pays ? », invite-t-il.