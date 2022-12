Projet 100.000 logements sociaux : «Les personnes handicapées doivent être prioritaires» L’État du Sénégal a l’ambition d’éradiquer les bidonvilles à l’horizon 2035 et accélérer l’offre de logements décents et accessibles par la construction de 100.000 logements sociaux sur 5 ans. Pour la Fédération des associations des personnes handicapées de Kolda, les Sénégalais en situation de handicap doivent être parmi les premiers à être servis pendant les attributions de ces logements sociaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Décembre 2022 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

«Les personnes handicapées doivent être prioritaires dans le cadre de la distribution des maisons qui seront construites par le projet des 100.000 logements», a plaidé le Président El Hadji Sané.



Un plaidoyer qu’il justifie par «l’état de vulnérabilité» de ses membres qui, selon lui, sont pour la plupart sans emploi. Alors que certains d’entre eux sont instruits ou formés. Donc remplissent les conditions pour être recrutées et bénéficier d’un emploi décent.



Mais, «malheureusement, l’État fait moins d’efforts de ce côté au point que les personnes handicapées peinent à trouver des emplois et souffrent au quotidien», a-t-il déploré.



Avant d’inviter les plus hautes autorités du pays à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions d’existence de ces personnes vulnérables en leur facilitant l’accès à l’emploi et aux logements sociaux

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook