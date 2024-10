Projet ORIO : ‘’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR DE LA SANTE A PARTIR DU SOLAIRE EN MILIEU RURAL DANS LE BASSIN ARACHIDIER AU SENEGAL’’

1 Contexte et Justification du projet



Dans le cadre de la mise en œuvre du volet 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE), le développement du secteur de l’énergie et de la santé occupe une place capitale, notamment en milieu rural.



En effet, concernant le secteur de l’énergie, le Gouvernement du Sénégal ambitionne de hisser le taux d’électrification rurale de 76% en 2019 à 100% à l’horizon 2025 à travers d’importants investissements destinés particulièrement aux zones rurales où seule 53,9% de la population bénéficie d’un accès à l’électricité.



S’agissant du secteur de la santé, il est réparti en 77 districts sanitaires comprenant : 15 établissements Publics de Santé, 102 centres de santé, 1 415 postes de santé incluant 2676 cases de santé en 2018. Les niveaux centrale et intermédiaire de la pyramide sanitaire disposent de 25 établissements Publics de Santé. Sur le plan des ressources humaines, un recrutement accru de personnels techniques est en train d’être réalisé par l’Etat du Sénégal afin de relever les effectifs des médecins, techniciens supérieurs de santé, sages-femmes, infirmiers, assistants infirmiers dans les structures sanitaires.



Toutefois, malgré les efforts consentis par l’Etat du Sénégal, le taux d’électrification en milieu rural notamment le bassin arachidier reste relativement faible.



Fort de ce constat, l’ANER en collaboration de la coopération Hollandaise (Invest International), a pris l’initiative d’électrifier par voie solaire les structures sanitaires dans le bassin arachidier afin de relever leur plateau médical et les rendre plus attractifs aux yeux du personnel de santé au bénéfice des populations.



2 Description du projet



Le projet a consisté essentiellement à fournir de l’électricité solaire de 121 structures sanitaires (poste de santé et case de santé) situées en zone rurale isolée et relativement éloignées du réseau électrique dans le Bassin arachidier. Il intègre aussi un volet de distribution et d’installation de chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude sanitaire dans les structures de santé dotées de maternité.



3 Objectif général



Le projet a pour objectif d’électrifier à partir de l’énergie solaire les établissements de santé dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Fatick. Il vise à améliorer les conditions de bien être des patients et du personnel médical, à relever le plateau médical et de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle.



4 Objectifs spécifiques



 Permettre aux structures ciblées d’avoir accès à l’énergie, à l’eau chaude sanitaire;

 Rehausser le plateau médical et la performance de la santé ;

 Améliorer les conditions de vie et de travail du personnel soignant ;

 Améliorer la qualité du service rendu aux patients qui fréquentent les structures de santé ;

 Contribuer à la réduction du taux de la mortalité maternelle et infantile ;

 Faciliter la conservation des vaccins et de certains médicaments ;

 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.



5 Résultats attendus



 L’accès à l’électricité pour 121 postes de santé au bénéfice d’environ 832.000 habitants des zones rurales ayant accès à des postes de santé ;

 L’accès à l’eau chaude pour les services de maternités de 71 postes de santé.



6 Répartition géographique des sites du projet



Le projet a ciblé dans sa première phase les régions situées dans la zone du bassin arachidier dont les sites bénéficiaires sont répartis comme suit :

Régions Nombre de sites

Diourbel 17

Kaolack 21

Kaffrine 25

Fatick 58