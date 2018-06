Projet d'assainissement de l'Onas - Le Maire de Dakar Plateau: « le réseau d’assainissement de Dakar est vieillissant, il faut … »

L’Office national de l’assainissement du Sénégal a lancé les travaux du projet d’assainissement des eaux pluviales de Dakar Plateau. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 21 juin 2018 en présence du maire de la commune, Alioune Ndoye, des autorités religieuses et coutumières ainsi que les populations.



Ces travaux visent à assurer le transport gravitaire des eaux pluviales de la rue de Reims qui constitue un calvaire pendant l’hivernage, par trois conduites et la construction de 9 regards. En effet, le maire Alioune Ndoye s’en est réjoui tout en demandant la réhabilitation du réseau d’assainissement de Dakar : « le réseau d’assainissement de Dakar est vieillissant, il faut le changer ».













Mahfouz Diop, Leral