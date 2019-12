Projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie : l’Assemblée nationale en plénière ce lundi L’Assemblée nationale sera en session plénière ce lundi pour examiner le projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie. Désormais les auteurs de ces crimes risqueront entre 10 à 20 ans de prison, alors que les coupables de viol et de pédophilie, suivis de meurtre, risquent la perpétuité. Les députés se pencheront également sur la gestion et l’utilisation du plastique.

