Projet de loi de Finance 2022: Macky Sall casse la baraque avec plus de 5150 milliards F CFA Parmi les projets de loi adoptés, ce mercredi, en Conseil des ministres, il y a celui relatif à la loi de finances pour l'année 2022. Le projet de budget annuel est arrêté à plus de 5000 milliards francs FCfa.

"Le Chef de l’Etat a (...) salué l’adoption en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour l’année 2022 arrêté à plus de 5.150 milliards FCFA, soit plus du double du budget en 10 ans", lit-on dans le communiqué dudit conseil.



Selon le texte, Macky Sall "s’est ainsi félicité du dépassement de la barre des 5000 milliards FCFA, traduisant, d’une part, les performances dans la mobilisation des recettes avec les perspectives favorables de la mise en œuvre de la Stratégie de recettes à moyen terme (Srmt) et, d’autre part, l’orientation prioritaire des dépenses vers l’investissement public et la consolidation de l’inclusion sociale".



Il a, toutefois, demandé au Gouvernement, en perspective de la prochaine session budgétaire "de poursuivre les efforts de rationalisation des charges de fonctionnement de l’Etat et de promotion de l’investissement productif et du secteur privé et d’améliorer l’efficacité et la performance des politiques publiques dans le but d’asseoir la culture de résultat".

